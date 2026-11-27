VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez è il più veloce nella sessione di Practice al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati, già campione del mondo e che poche ore prima ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione, gira in 1’28″483, precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi a 0″247 e le due Aprilia Trackhouse del suo connazionale Raul Fernandez (+ 0″291) e del giapponese Ai Ogura (+ 0″308). L’altro iberico Jorge Martin (Aprilia) è decimo a 0″487. La MotoGp torna in pista domani alle 10.10 per la seconda sessione di prove libere prima delle qualifiche.

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