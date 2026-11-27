(Adnkronos) – Portare l’innovazione tecnologica direttamente nella pratica clinica quotidiana, rafforzando la sinergia tra specialisti e medici di medicina generale per garantire diagnosi sempre più precoci, accurate e personalizzate. È questo l’obiettivo dei due Talk Ecm organizzati nel 2026 dal Gruppo Marilab tra Ostia e Pomezia: due appuntamenti formativi pensati per approfondire il ruolo delle metodiche diagnostiche avanzate nei percorsi di prevenzione, diagnosi e follow-up. Dopo il primo incontro che si è svolto in ottobre al Marilab Center di Ostia dedicato all’integrazione tra imaging e diagnosi istologica nella patologia prostatica,il secondo appuntamento si è tenuto presso il Marilab Future Labs di Pomezia, coordinato dal direttore sanitario della sede e responsabile scientifico Marco Guazzaroni, e dedicato al tema “L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: Diffusion Whole Body e Colonscopia Virtuale”. Un focus nato per rispondere all’esigenza di strumenti diagnostici sempre più rapidi e non invasivi.

“Marilab è solita organizzare questi incontri che hanno l’intento di avvicinare i medici del territorio e quindi tutta l’utenza ai professionisti dell’azienda”, ha spiegato l’amministratore delegato di Marilab srl, Luca Marino, aprendo i lavori a Pomezia. “Da medico posso dire che l’aspetto più importante è la condivisione tra chi è deputato alla diagnosi e chi ha il compito di seguire il paziente e instaurare un percorso di cura. Oggi la tecnologia è fondamentale perché dà un supporto notevole ai professionisti che devono mettere in campo le loro competenze: abbiamo investito moltissimo e oggi mettiamo a disposizione del territorio strumentazioni di primissimo livello”.

Nel corso del talk di Pomezia i medici radiologi Chiara De Nardo e Francesco Sciuto hanno illustrato rispettivamente le applicazioni della Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body e della Colonscopia Virtuale. “L’integrazione della diagnostica con l’intelligenza artificiale ha permesso di aprire nuovi scenari nella valutazione delle immagini, consentendo di personalizzare l’indagine sul paziente”, ha sottolineato Marco Guazzaroni. “La Whole Body è un’indagine esplorativa senza mezzo di contrasto rivolta a pazienti sostanzialmente asintomatici, mentre la colonscopia virtuale permette di valutare sia il colon ed eventuali polipi sia gli organi limitrofi dell’apparato digerente. L’obiettivo di questi incontri è creare un network di professionisti per garantire al paziente l’esame più appropriato”. Un connubio tra macchina e fattore umano ribadito anche da Francesco Sciuto: “La tecnologia diventa sempre più preponderante e ci permette di ottenere una diagnosi più precoce e precisa, ma la figura del radiologo e la sua capacità di interpretare le immagini e dialogare con il paziente restano centrali. Incontri come questi servono a fare rete sul territorio per raggiungere il nostro vero obiettivo: il beneficio per il paziente”.