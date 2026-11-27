ROMA (ITALPRESS) – “Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all’accusa secondo cui il governo taglierebbe le pensioni. Con questo Governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell’inflazione. Anche quest’anno, dal primo gennaio 27 tutte le pensioni aumenteranno. Chi prende fino a circa 2450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100%. Poi, man mano che l’importo della pensione sale, la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social.

“Facciamo qualche esempio. Una pensione da 1200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2000 euro di 64, una da 3000 euro di quasi 82 – prosegue -. Anche una pensione superiore a 5000 euro avrà un aumento, ma sarà un aumento inferiore a quello che avrà la pensione da 2000 euro, perchè sulle pensioni la nostra priorità è chiara, chi ha meno va protetto di più. Insomma, a differenza di quello che raccontano, nessuna pensione verrà tagliata e alla sinistra che si straccia le vesti, devo ricordare che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero completo dell’inflazione soltanto fino a tre volte il minimo. Noi lo garantiamo fino a quattro, perchè la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla e chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela”, conclude Meloni.

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