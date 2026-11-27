(Adnkronos) – Meteo in miglioramento nel fine settimana con qualche rovescio al centro-sud e da domenica arriva il sole ma ci saranno venti freddi e gelate. “Per l’ultimo fine settimana di novembre assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, accompagnato però dall’ingresso di aria sempre più fredda. Dopo gli ultimi rovesci previsti per sabato su medio Adriatico e Sud, – spiega all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it – da domenica l’espansione dell’alta pressione favorirà ampie schiarite ma aprirà una fase pienamente invernale con gelate diffuse al Nord e nelle valli del Centro”.

“Nella giornata di sabato l’allontanamento della depressione verso i Balcani riporterà il sole al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, – continua Tedici – lasciando spazio solo agli ultimi rovesci sparsi lungo il medio Adriatico e al Sud, in attenuazione dal pomeriggio, e a deboli nevicate sull’Appennino centro-meridionale oltre i 1300-1600 metri. A dominare la scena saranno però i forti venti di Bora e Grecale, con raffiche fino a 60-70 km/h sui settori ionici e adriatici meridionali, e un iniziale calo delle temperature massime, che oscilleranno tra 6 e 12 gradi al Centro-Nord e tra 12 e 16 gradi sulle coste tirreniche e sulle Isole”.

“Domenica la rimonta dell’alta pressione garantirà un miglioramento più deciso e ampie schiarite su quasi tutta la Penisola, con solo isolati piovaschi residui tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica e venti settentrionali in graduale attenuazione verso sera. Proprio i cieli sereni favoriranno un marcato raffreddamento notturno: al primo mattino le minime scenderanno tra -2 e +2 gradi sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, portando le prime gelate. Anche con l’inizio della prossima settimana e il passaggio a dicembre – conclude Tedici – dominerà un campo di alta pressione esposto però a continue infiltrazioni fredde dai Balcani: il tempo resterà prevalentemente asciutto e soleggiato al Centro-Nord, salvo rapidi disturbi al Sud, ma in un contesto pienamente invernale con diffuse gelate mattutine e massime sotto la media climatica di 2-4 gradi”.