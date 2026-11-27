(Adnkronos) – “Il fatto che l’Africa fosse un fronte secondario della guerra in Ucraina non lo abbiamo scoperto tre giorni fa. E se qualcuno lo ha scoperto tre giorni fa, sinceramente, era un pochino distratto. Non è più il tempo per persone che si meravigliano”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, intervenendo alla presentazione del libro di Giovanni Pitruzzella “L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia”, promossa dalla Fondazione Aises e dalla Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, con il supporto di Comin & Partners, a Palazzo Wedekind, a Roma.

“La scelta è stata fatta dalla Russia, che ha reso immediatamente evidente che l’Africa centro-settentrionale è un fronte secondario della guerra in Ucraina. Lo ha dimostrato in maniera evidente”, ha spiegato Minniti, ricordando la presenza militare russa nella Repubblica Centrafricana, in Mali e in Libia. “In questo momento il Sahel è il principale incubatore di terrorismo internazionale del mondo, insieme all’Afghanistan. Lì c’è il gruppo che si chiamava Wagner e che oggi, per ironia della storia, si chiama Africa Corps. Potevano chiamarlo in un altro modo. Africa Corps ricorda i nazisti, ricorda Rommel”, ha aggiunto. Minniti si è soffermato anche sulla situazione del porto di Bengasi e sulla notizia della presenza di una nave iraniana. “Se fosse confermato, saremmo di fronte a un dato particolarmente drammatico e inquietante”, ha osservato.

Minniti ha poi evidenziato il livello raggiunto dall’Ucraina nello sviluppo delle nuove tecnologie militari: “Dobbiamo dirci la verità: senza questa capacità autonoma dell’Ucraina, l’Ucraina forse non avrebbe resistito. C’è una solidarietà internazionale, ma la capacità dell’Ucraina è quella di colpire direttamente in Russia attraverso le nuove tecnologie, che sono i droni aerei e i droni sottomarini”. Soffermandosi anche sulle ricadute nei rapporti con i Paesi del Golfo Minniti ha spiegato: “Zelensky, che pure fino a qualche tempo fa era visto con una certa puzza sotto il naso nel Golfo, è andato a fare visita ai Paesi del Golfo, portando i droni. Lo hanno accolto come un trionfatore”. I Paesi del Golfo, ha aggiunto, dovendo contrastare i droni iraniani, “capiscono perfettamente che poter avere la tecnologia ucraina significa salvare vite”. Il presidente della Fondazione Med-Or ha inoltre richiamato la capacità dell’Ucraina di colpire obiettivi militari russi anche al di fuori del territorio nazionale, definendoli “obiettivi legittimi”.