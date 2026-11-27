Milano, 27 nov. (askanews) – Superare i confini di Milano per disegnare la mobilità metropolitana dei prossimi vent’anni, ma anche rispondere alle emergenze climatiche e abitative. È questa la nuova sfida di MM, nata settant’anni fa con la prima metropolitana e oggi polo ingegneristico multidisciplinare, raccontata a margine dell’evento “Italia Direzione Nord”. Sono partiti i cantieri per il prolungamento della M1 a Baggio con tre nuove stazioni, mentre per la M5 fino a Monza è stata pubblicata la gara internazionale da oltre un miliardo. Resta aperto il nodo M4 a Segrate.”MM sta seguendo tutto lo sviluppo delle linee metropolitane, che sta salendo di livello verso la dimensione di area metropolitana e non riguarda più solo la città di Milano. Parlando proprio della M4 verso Segrate, è importante ricostituire la dotazione finanziaria per poter indire la gara. Il messaggio al governo è che, quando i progetti sono maturi e lo sviluppo infrastrutturale sotteso aiuta tutto il territorio, occorre impegnarsi a trovare le risorse affinché si possa passare dal progetto sulla carta alla realizzazione nei cantieri” ha dichiarato Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM.Dalle metropolitane alla resilienza urbana: l’esperienza di MM va dalla vasca del Seveso all’edilizia popolare. “Grazie alla gestione da oltre 20 anni del sistema idrico integrato e da oltre 10 anni dell’edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano, MM ha sviluppato in ambito ingegneristico una multidisciplinarità che la rende protagonista anche nella progettazione e realizzazione di infrastrutture volte soprattutto a ridurre gli impatti del cambiamento climatico” ha aggiunto Mascolo. Il know-how di MM, nel prossimo futuro, si sposterà anche a Napoli, con la realizzazione della Linea 10, e non solo. “L’aggiudicazione del project management, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per la Linea 10 quella che collegherà la stazione Alta Velocità di Afragola con il centro di Napoli è una testimonianza del riconoscimento di queste competenze. Agire in territori molto diversi da quelli milanesi, ma con una complessità simile come l’attraversamento di aree densamente popolate e il collegamento tra il centro e l’esterno della città, è un impegno che MM è in grado di affrontare con soluzioni molto efficaci” ha concluso Mascolo. Forte dei cantieri già avviati e di un patrimonio tecnico consolidato, MM punta così a esportare le proprie competenze ingegneristiche oltre i confini milanesi, mettendole al servizio dei grandi progetti infrastrutturali del Paese.