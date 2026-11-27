(Adnkronos) –

Marc Marquez dice basta e si ritira oggi, venerdì 27 novembre. Il fuoriclasse della MotoGp, fresco di decimo titolo mondiale, annuncia il ritiro prima dell’ultimo Gp della sua carriera a Valencia. E lo fa in un modo di sicuro… particolare: aspettando di essere inquadrato dalle telecamere e mostrando poi un cartello con la scritta “Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp”. La fine di un’era.

La notizia del ritiro arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che – pochi giorni fa – proprio Marquez aveva parlato del suo futuro in un’intervista a Sportmediaset: “Il punto debole di uno sportivo è che pensa sempre al futuro. Fai una gara e già pensi alla prossima. Adesso è il momento di vivere questo bellissimo momento, di fare il GP di Valencia. Poi martedì ci saranno i test di Valencia e arriverà il 2027, ma per il momento voglio sorridere al presente”. E ancora: “Ci sarò nel 2027? Sì, come persona di sicuro. No, scherzo, ma sì, alla fine abbiamo vinto, sono in un momento buono, felice e questa è la cosa più importante”.

La notizia è stata confermata dalla Ducati, che ha diramato una nota ufficiale: “Marc Marquez – si legge – ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP e il Gran Premio di Valencia 2026 sarà la sua ultima gara come pilota professionista e con Ducati. Il pilota spagnolo fornirà ulteriori dettagli a partire dalle 12:15, durante una conferenza stampa al circuito Ricardo Tormo. Fino ad allora, nessun membro di Ducati Corse rilascerà dichiarazioni”.