(Adnkronos) – La MotoGp fa tappa a Valencia per l’ultima gara del motomondiale 2026. Oggi, venerdì 27 novembre, sono in programma le prove libere e le pre-qualifiche del Gp sul circuito ‘Ricardo Tormo’, in diretta tv e streaming. La settimana scorsa a Portimao Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la decima volta, l’ottava nella classe regina. A Valencia si deciderà il secondo posto nel mondiale tra i due piloti Aprilia Jorge Martin e Marco Bezzecchi, con il romagnolo staccato di due punti. Si assegnerà anche il titolo costruttori con l’Aprilia avanti di 9 lunghezze sulla Ducati.

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp di Valencia sono in programma oggi venerdì 27 novembre. La sessione di libere andrà in scena alle 10:40, mentre le pre-qualifiche inizieranno alle 15.

Prove libere e pre-qualifiche del Gp di Valencia saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.