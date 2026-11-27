Roma, 27 nov. (askanews) – Marc Marquez si prende la scena anche in pista, nel giorno in cui ha annunciato il ritiro dalla MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Valencia, firmando il nuovo record del circuito in 1’28″483. Una prestazione che aggiunge un altro capitolo alla giornata più sorprendente della sua carriera, segnata dalla decisione di lasciare le competizioni.

Alle sue spalle Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia in 1’28″730, seguito dai compagni di marca Ai Ogura e Raul Fernandez. Quattro piloti racchiusi nelle prime tre posizioni e un segnale importante per la casa di Noale, che piazza tre moto nelle prime quattro posizioni.

Marquez ha migliorato progressivamente il proprio riferimento nel corso della sessione, precedendo Bezzecchi dopo che l’italiano aveva momentaneamente conquistato la vetta con un altro giro da record. Tra i piloti qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Aleix Espargaro e Fabio Quartararo.

La giornata è stata caratterizzata anche da diverse cadute: a terra Alex Marquez, Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder, senza conseguenze per i piloti. Joan Mir, dopo i problemi di salute che lo avevano condizionato, è invece tornato regolarmente in pista.

Il programma prosegue sabato con le seconde prove libere alle 10.10, le qualifiche alle 10.50 e la Sprint alle 15. Domenica alle 14 è in programma la gara lunga, ultimo appuntamento della stagione.