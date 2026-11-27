Roma, 27 nov. (askanews) – Ancora problemi legati agli infortuni per Max Allegri e per il Napoli. Stavolta si ferma De Bruyne che non seguirà i compagni nella trasferta di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Il centrocampista belga ha svolto lavoro differenziato nella seduta mattutina a causa di un affaticamento muscolare. Al Napoli mancheranno anche Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Lobotka, Meret e Vergara