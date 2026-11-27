Milano, 27 nov. (askanews) – Dopo l’annuncio dei tre eventi speciali ad aprile in tre club europei a Madrid, Monaco e Milano per festeggiare i 30 anni di “Laura non c’è”, continuano le notizie che riguardano NEK e il 2027, un anno che sarà speciale, ricco di appuntamenti e sorprese.

Nell’autunno 2027 Nek Filippo Neviani torna infatti live nei teatri italiani con “Laura 30th e tutto il resto Live”: un tour che toccherà tutta Italia nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e che sarà l’occasione per celebrare una carriera che ha conquistato intere generazioni, ma non solo, con tante attese novità che verranno.

I biglietti per “Laura 30th e tutto il resto Live” sono già disponibili in pre-sale per il Filgood Social Club, fanclub ufficiale di Nek, mentre dalle ore 11:00 di domani, sabato 28 novembre, saranno disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Il 2027 sarà un anno di festeggiamenti internazionali, che saranno inaugurati con “Laura non c’è 30th – Live”, tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia, nel mese di aprile.

Saranno tre vere e proprie feste sul palco, tre celebrazioni speciali per incontrare il pubblico e per festeggiare un brano che, dal 1997, continua a unire generazioni, insieme a tutti gli altri successi che hanno segnato oltre trent’anni di una straordinaria carriera. “Laura non c’è” è diventata negli anni uno dei brani italiani più conosciuti anche all’estero, grazie alla sua diffusione internazionale e alle numerose reinterpretazioni e versioni in altre lingue. Sono nove le versioni conosciute, tra cui quelle in spagnolo, greco, russo e cantonese, a conferma di un successo che ha superato i confini italiani.