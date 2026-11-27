(Adnkronos) – Accompagnare la crescita digitale dei territori non solo attraverso infrastrutture tecnologiche affidabili, ma con un’attività costante di ascolto, affiancamento operativo e formazione continua. È questo l’obiettivo con cui PagoPA ha partecipato anche quest’anno alla 43ª Assemblea Annuale dell’Anci che si conclude oggi a Verona, scegliendo di affiancare allo stand di rappresentanza nell’area fieristica uno spazio riservato al confronto diretto e alla consulenza con sindaci, amministratori e tecnici comunali.

La Società ha portato all’Assemblea la visione di un unico ecosistema digitale pubblico, in cui le infrastrutture nazionali come la piattaforma pagoPA, l’app IO, il Servizio Notifiche Digitali Send, le piattaforme Pdnd per l’interoperabilità e PARI per la gestione dei programmi di welfare, lavorano in maniera sinergica e in dialogo costante per assicurare agli enti il massimo livello di efficacia nella digitalizzazione dei servizi. Un approccio tradotto, nel corso delle tre giornate, in un programma mirato di sessioni operative: dalle consulenze dedicate a Send, ai laboratori di co-progettazione e alle edizioni speciali di PagoPA LAB, fino agli approfondimenti sugli strumenti di comunicazione messi a disposizione dei Comuni per favorire l’adozione dei servizi da parte dei cittadini.

«La partecipazione all’Assemblea Anci consolida il nostro impegno nel facilitare un confronto continuo con gli amministratori locali, mettendo un intero ecosistema di piattaforme digitali al servizio delle esigenze concrete dei territori», ha dichiarato Marco Pantaleoni, Amministratore Delegato di PagoPA. ”Oggi le amministrazioni hanno a disposizione un’infrastruttura matura, capace di accompagnare l’intero ciclo di erogazione dei servizi pubblici semplificando il lavoro degli uffici e migliorando l’esperienza dei cittadini. La collaborazione con Anci, in piena sinergia con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con i nostri azionisti Ipzs e Poste Italiane, resta fondamentale per mettere a sistema competenze e asset strategici, trasformando l’innovazione tecnologica in un beneficio tangibile e duraturo per tutto il Paese”.

La prova concreta del valore generato dall’integrazione tra le piattaforme è arrivata durante lo speciale PagoPA Lab dedicato a Multe e Tari, con la testimonianza di Luigi Altamura, Comandante della Polizia Locale di Verona. Con oltre 300 mila verbali emessi ogni anno per violazioni al Codice della Strada, il Comune veronese ha avviato dal 2022 – anche grazie ai fondi PNRR – un percorso completo di digitalizzazione del ciclo sanzionatorio che ha integrato progressivamente App IO, pagoPA e, dalla fine del 2024, SEND per le notifiche a valore legale.

I risultati emergono con chiarezza nella risposta dei cittadini e nella riscossione dell’ente come ha dichiarato nel corso dell’incontro il Comandante Altamura: ”L’integrazione tra App IO, la piattaforma pagoPA e Send ha impresso un’accelerazione decisiva all’efficienza del nostro Comando e alla qualità del rapporto con gli utenti. Oggi un verbale su tre arriva direttamente sullo smartphone tramite App IO; di questi, nel 2026 il 50% è stato pagato entro 5 giorni e il 25% addirittura nella stessa giornata”.

Sul fronte delle notifiche a valore legale, in meno di due anni Send – di cui il Comune di Verona è stato tra i primi sperimentatori – è diventato il canale per oltre la metà dei verbali emessi, con un crescente risparmio sui costi di stampa e spedizione. ”Questi risultati dimostrano – ha concluso Altamura – che offrire un percorso digitale completo, dall’avviso rapido su smartphone fino alla notifica a valore legale, genera un doppio beneficio misurabile: per l’amministrazione entrate più rapide e prevedibili, minori costi di stampa e spedizione e una netta riduzione delle attività di sollecito e recupero; per i cittadini risparmio di tempo e spese postali, accedendo con maggiore facilità allo sconto del 30% previsto per chi paga entro cinque giorni”.

Un percorso virtuoso che conferma la direzione tracciata da PagoPA: unire la solidità delle infrastrutture nazionali a un’azione capillare di ascolto e affiancamento sul territorio, al passo con le innovazioni tecnologiche in continua evoluzione.

”L’esperienza di Verona e la voce degli amministratori incontrati in occasione dell’Assemblea Anci confermano che la trasformazione digitale produce valore reale solo quando tecnologia e ascolto dei territori procedono insieme», conclude Annalisa De Luca, Direttrice Generale di PagoPA. «Presidiare questo appuntamento annuale è per noi particolarmente strategico per toccare con mano il livello di maturità digitale degli enti e presentare loro nuove soluzioni che possano apportare benefici tangibili in termini di efficientamento dei processi e delle risorse comunali. Il nostro obiettivo resta questo: mettere l’innovazione al servizio delle amministrazioni per creare valore per la collettività”.

Tra gli approfondimenti ospitati allo stand sulle principali novità, l’incontro dedicato a illustrare i vantaggi del SEPA Request to Pay. Il servizio – che recepisce il nuovo schema di pagamento definito dall’EPC (European Payments Council) – è gratuito per gli enti aderenti a pagoPA e semplifica tutto ciò che accade prima di una transazione: ricevere l’avviso direttamente nel proprio Home Banking o su un’app bancaria, riconoscerlo, verificarne i dati e saldare in pochi clic, facilitando così anche il pagamento dei tributi delle imprese verso i Comuni. L’SRTP, attivo dallo scorso marzo, sta dando i primi risultati e l’obiettivo è estenderne progressivamente l’adozione a tutta la Pubblica Amministrazione.