(Adnkronos) – “Avere una posizione unanime in 198 Paesi diversi è difficile. E’ stata una Cop un po’ particolare perché ha avuto tanto peso l’aspetto politico rispetto all’aspetto di merito”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’Assemblea Nazionale Anci, a Verona, a proposito dell’esito della Cop31. “Tanti temi hanno visto dei blocchi scontrarsi: il blocco Russia e Paesi arabi da una parte, Unione Europea con una novantina di altri Paesi dall’altra. Essendo, poi, un momento storico con guerre che contrappongono grandi raggruppamenti è stato difficile raggiungere un documento unico ma i singoli documenti sono andati avanti. Quindi non lo considererei un fallimento totale”, osserva.

“Fra una decina di giorni presento la proposta di tutti i decreti attuativi che poi deve avere il parere della Commissione parlamentare, della Conferenza unificata con la partecipazione dei Comuni e quindi il quadro giuridico si crea. Aprire alla produzione nucleare significa creare le condizioni perché le future generazioni possano guardare con serenità al futuro”.

“Un eventuale allargamento del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo può certamente rappresentare un problema e può comportare anche il rischio di incidenti alle infrastrutture”. Ha aggiunto Pichetto.

“Sul fronte dei prezzi – ha spiegato – abbiamo delle difficoltà, ma fortunatamente, dal punto di vista quantitativo, disponiamo degli stoccaggi più alti d’Europa. Abbiamo delle pipeline che funzionano: i gasdotti con l’Algeria ci portano circa 20 miliardi di metri cubi, mentre l’Azerbaigian ci porta altri 10 miliardi di metri cubi. L’allargamento di un conflitto può anche portare un rischio di incidente. E’ chiaro che bisogna stare attenti e naturalmente forse prima di stare attenti augurarci che finisca questa storia”.