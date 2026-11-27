MILANO (ITALPRESS) – Le emozioni corrono e diventano un vento che nulla può fermare. Una sensazione che si comprende bene quando si assiste al Gran Premio di Formula 1. Ed è proprio questo il cuore del libro “Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1“ presentato questa sera a Milano in occasione della rassegna libraria diffusa Bookcity.

Un volume che riassume quella che innanzitutto è una passione che tocca tutti: non solo i tifosi, ma anche i piloti e gli ingegneri (inclusi quelli di Pirelli). “La mia passione è iniziata da ragazzino quando a Monza riuscii a vedere il primo Gran premio durante una gita con mio padre. Quello fu l’inizio. E da lì la passione è rimasta, soprattutto per una Formula 1 che all’epoca era corse non da comuni piloti, ma da eroi”, ha raccontato Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli e presidente della fondazione Pirelli, che come pilota preferito cita “Ayrton Senna. Ma anche Niki Lauda, che aveva un carattere fantastico, duro come il marmo”.

Quando si parla di Pirelli, si pensa subito agli pneumatici. E da un certo punto di vista si tratta della parte decisiva per ogni auto che gareggia su un circuito di Formula 1. “In pista lo pneumatico può davvero fare la differenza – ha spiegato l’ex pilota automobilistico e telecronista sportivo Ivan Capelli – Oggi il pilota viene informato di ogni dettaglio sulla corsa grazie alla tecnologia, ma quando correvo io si poteva capire solo guardando lo pneumatico o prestando attenzione alle sensazioni di guida. Oggi la tecnologia dà ai piloti la possibilità di sapere tutto sulla macchina, come consumi, prestazioni, quindi riuscire a inventarsi qualcosa su come fare la differenza è oggi molto difficile”.

Proprio la tecnologia ha permesso a tutta l’industria che ruota attorno alla F1 di evolversi e studiare nuove strade. Su questo tema, Tronchetti Provera ha ricordato che “la F1 è stata per noi il primo percorso di utilizzo della produzione virtuale, ovvero prendere i dati, elaborarli con l’intelligenza artificiale e metterli in simulatore dove il pilota prova le sensazioni. Ormai oggi circa l’80% della nostra produzione avviene in questo modo e abbiamo ridotto da 3 a 2 anni i tempi di sviluppo di un nuovo segmento di pneumatici”.

Ma oltre alla tecnologia, il mondo dei motori (e anche degli pneumatici) ha dovuto confrontarsi anche con il tema della sostenibilità. “Oggi il 18% di uno pneumatico è prodotto in modo sostenibile ed è certificato. Abbiamo fatto progressi anche sul riciclo dei set o sull’energia per produrli, proveniente soprattutto da fonti sostenibili. Quindi anche lo pneumatico di F1 è qualcosa in continua evoluzione”.

Negli anni la F1 non è cambiata soltanto per quanto riguarda gli pneumatici o i motori, ma le squadre e il rapporto pilota-ingegneri. “Quando ho iniziato nel 1987 nel mio team eravamo in 16 tra cui mio padre. Eravamo quasi una famiglia – ha raccontato Capelli – Oggi invece una squadra di F1 conta forse 1000 persone e si fa fatica a tenere rapporti uguali con tutti. Alla fine si finisce per forza finisci ad averli solo con pochi”.

Anche Tronchetti Provera ha riconosciuto il ruolo di un buon team dietro ogni grande pilota, un rapporto di reciproco vantaggio perché nessuno dei due può farcela da solo (un esempio concreto lo si trova nella precisione e nella rapidità ai pit stop): “nel mondo delle gare, il team si entusiasma come i piloti perché hanno passione. Il valore del team nella F1 è al massimo e io lo vedo sempre. Certo, non è una vita facile: quando ci sono piloti di qualità o ambiziosi le cose si possono complicare, ma nel complesso la competizione ha il vantaggio di agevolare i rapporti con il team”.

Al termine della serata non poteva mancare un pensiero ad un giovane italiano che ha fatto emozionare milioni di appassionati: il campione del mondo Kimi Antonelli. “La sua solidità e la sua personalità resteranno nella storia: è un campione da un carattere fresco, diretto, semplice. Siamo molto fortunati ad avere un campione così – ha sottolineato Tronchetti Provera – Alla fine non è tanto una questione se tifare Kimi o la Ferrari. Kimi è di tutti e sentire l’inno di Mameli fa piacere a tutti”. Per Capelli, “Kimi è riuscito a raggiungere il sogno di quanti ci hanno provato e non ci sono riusciti. Quando ha vinto mi sono sentito orgoglioso e felice, soprattutto nel vedere negli ultimi due giri il pubblico di Monza alzarsi ed esultare per lui”.

-Foto xh7/Italpress-

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