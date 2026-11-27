Roma, 27 nov. (askanews) – Per Eleonora Evi (Componente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Camera dei Deputati) “Le rinnovabili non si fermano ma rallentano in Italia, soffocate da burocrazia e colli di bottiglia autorizzativi ma anche dall’azione ambigua del governo Meloni, che a parole le sostiene ma nei fatti punta tutto sul hub del gas, su nuove trivelle e sul nucleare, con una legge delega che di fatto non dice nulla e rimanda di un anno i decreti attuativi per dire quale nucleare e con quali soldi. Fumo negli occhi per i cittadini e per le imprese che oggi devono fronteggiare il caro bollette, caro vita e il collasso climatico, di cui oggi viviamo sulla pelle gli effetti devastanti. L’evento ‘Rinnovabili, Innovazione e semplificazioni’ organizzato dall’On. Alfonso Pecoraro Scanio che ringrazio, ha rappresentato un momento importante di riflessioni, spunti e proposte per uscire dal pantano, per insistere sulla conversione ecologica come reale opportunità di autonomia energetica, di sviluppo e opportunità per il paese, per abbassare il costo delle bollette e democratizzare il sistema energetico”.L’intervento in occasione del convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.