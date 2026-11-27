(Adnkronos) –

Scadenza in arrivo per il pagamento della prossima rata delle definizioni agevolate delle cartelle. Il 30 novembre è infatti il termine previsto per la terza rata della Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, della quattordicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023) e della sesta riferita ai piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (Legge n. 15/2025). I pagamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità possono recuperarne una copia nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso ma allegando un documento di riconoscimento.

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti al nodo pagoPa. I pagamenti possono essere eseguiti anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick oppure direttamente agli sportelli su territorio prenotando un appuntamento. La definizione agevolata consente di pagare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per mantenere tali benefici è necessario rispettare le regole sulla decadenza previste per ciascuna misura agevolativa.

Rottamazione-quater e Riammissione, 5 giorni di tolleranza. Per il pagamento della rate della Rottamazione-quater e dei piani di Riammissione alla definizione agevolata, la legge prevede sempre la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento. Pertanto, per la rata in scadenza il 30 novembre, saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 7 dicembre 2026, in considerazione anche dell’ulteriore differimento previsto quando i termini coincidono con giorni festivi. In caso di mancato pagamento di una rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

La Rottamazione-quinquies perde efficacia a seguito del mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Pertanto, se dopo la scadenza del 30 novembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi a due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte sarebbero considerate a titolo di acconto su quanto dovuto. La decadenza dalla Rottamazione-quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano, ma in questo caso, come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Quindi, per esempio, se si è scelto il pagamento in tre rate, quella del 30 novembre è anche l’ultima e potrà essere pagata entro il prossimo 7 dicembre.

Il calendario online con tutte le scadenze. Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.