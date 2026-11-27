Roma, 27 nov. (askanews) – Circa 290mila infezioni respiratorie acute, 26mila ricoveri e 2mila decessi ospedalieri l’anno tra gli over 60, con mortalità fino al 13,3% oltre i 75 anni. È il quadro sul Virus Respiratorio Sinciziale (Rsv) al centro del documento presentato alla Camera dei Deputati dalla coalizione “I Silenzi dell’Rsv” e da Helaglobe. Le associazioni chiedono l’inserimento della vaccinazione Rsv per anziani e fragili nei Lea e nel Calendario Vaccinale Nazionale, con un fondo dedicato in manovra per garantire gratuità e uniformità in tutte le Regioni, superando l’attuale accesso a pagamento in fascia C.” La prevenzione rappresenta una priorità strategica per il Ministero della Salute e un investimento fondamentale per proteggere la salute dei cittadini, migliorare la qualità della vita e rafforzare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.Il nostro impegno è orientato a promuovere un modello di sanità sempre più proattivo, capace di anticipare i bisogni di salute, intervenire sui fattori di rischio, prevenire l’insorgenza delle malattie e limitarne le complicanze, attraverso strategie efficaci, appropriate ed eque, in ogni fase della vita. In questa direzione si inserisce anche l’impegno per la prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV), nell’ambito del nuovo Calendario nazionale di vaccinazione e immunizzazione passiva 2026-2030 e della definizione del nuovo Piano nazionale di vaccinazione e immunizzazione passiva” ha dichiarato Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie del Ministero della Salute.”Il bisogno prioritario è inserire il prima possibile il vaccino contro questo virus nel calendario vaccinale, soprattutto per gli adulti e i soggetti fragili, garantendo equità d’accesso in tutte le regioni. Non è più possibile che la prevenzione vaccinale presenti tante difformità a livello regionale: sappiamo che prevenire significa favorire una longevità in salute e, allo stesso tempo, salvaguardare i conti economici del nostro Paese” ha dichiarato Eleonora Selvi, Presidente Fondazione Longevitas. Vaccinare gli over 75 consentirebbe di evitare circa 42mila ricoveri e oltre 7mila decessi, con un risparmio di circa 261 milioni di euro in costi diretti.”Il costo sanitario della malattia da virus respiratorio sinciziale è molto alto. Si calcola che ogni anno ci siano almeno 25-26mila ospedalizzazioni e 1.800 decessi: basterebbe questo a spiegare come una vaccinazione altamente efficace, con oltre l’80% di efficacia, possa eliminare gran parte di questi costi. A ciò si aggiunge che il virus respiratorio sinciziale incide in modo molto pesante anche sulle comorbosità” ha aggiunto Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie Infettive all’Università “Tor Vergata” di Roma e componente del Consiglio Superiore di SanitàAll’incontro a Montecitorio, promosso dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli con il contributo non condizionante di Gsk e Pfizer, hanno partecipato tra gli altri Nehludoff Albano (dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Puglia e coordinatore del Tavolo interregionale Prevenzione della Conferenza delle Regioni), Alberto Mateo Urdiales (ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità) e Andrea Marcellusi (ricercatore di Economia sanitaria e Farmacoeconomia all’Università degli Studi di Milano e presidente ISPOR Italy – Rome Chapter).