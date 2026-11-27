Roma, 26 nov. (askanews) – Dal mal di schiena all’artrosi, fino alle conseguenze delle fratture: il dolore muscolo-scheletrico è tra le principali cause di disabilità e incide significativamente sulla qualità della vita. In Italia, secondo i dati Istat, oltre il 15% della popolazione soffre di artrosi o artrite. Migliorare la diagnosi, garantire cure tempestive e restituire autonomia ai pazienti sono stati i temi al centro del convegno organizzato a Roma per celebrare i dieci anni di SI-G.U.I.D.A. – Società Italiana per la Gestione Unificata e Interdisciplinare del Dolore muscolo-scheletrico e dell’Algodistrofia. Al centro del confronto tra specialisti, istituzioni e associazioni dei pazienti, la necessità di superare la frammentazione dell’assistenza attraverso percorsi di cura integrati e multidisciplinari. Un approccio particolarmente importante anche per patologie complesse come l’algodistrofia, per le quali una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo possono fare la differenza nel recupero funzionale e nella qualità della vita dei pazienti.