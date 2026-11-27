Roma, 27 nov. (askanews) – L’Italia conduce per 1-0 sulla Repubblica Ceca nella semifinale di Coppa Davis. Azzurri avanti dopo il successo di Musetti contro Mensik in due set (6-3, 6-4). Ora in campo Cobolli-Lehecka. “Sono veramente contento, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis per disinnescare il suo servizio – le parole di Musetti a fine match – Non ho mai perso il mio grazie anche all’energia dei miei compagni, dimostrando che siamo un gruppo unito che va contro chiunque. In Coppa Davis non ho mai avuto le stesse sensazioni di oggi, ci tengo a essere protagonista. Ora focus su Flavio per supportarlo e aiutare a portare la partita a casa”. Nel caso in cui fosse necessario il doppio, di nuovo in campo il duo Berrettini-Vavassori. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti