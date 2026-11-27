Torino, 27 nov. (askanews) – Viene presentato oggi in anteprima al Torino Film Festival, nella sezione Zibaldone, “Costanera”, il musical opera prima dell’italo-spagnolo Mauro Diéz Concari.

Protagonisti Celeste Dalla Porta, alla sua seconda interpretazione dopo “Parthenope” di Paolo Sorrentino – che le è valso il David di Donatello Rivelazione – e Michele Sallicandro, attore e musicista emergente, già visto ne “I bastardi di Pizzofalcone”. Il film, girato tra Italia e Sudamerica, intreccia jazz, amore e riflessioni sul delicato passaggio all’età adulta e viene definito “un musical dramedy” che si snoda tra due continenti. Raphael Gualazzi firma la colonna sonora.

È la storia di Diego, giovane trombettista talentuoso ma irrequieto, che decide di lasciare Roma e la fidanzata Alice per raggiungere il suo mentore Nacho in Argentina. Ad aspettarlo, dall’altra parte del mondo, non ci sono né contratti né certezze. Diego parte perché vuole provare a fare davvero il musicista, mettendosi in ascolto del proprio talento e misurandosi con quella scelta senza più alibi. Il viaggio si rivela presto più esistenziale che professionale. A Buenos Aires entra in contatto con un ambiente nuovo, fatto di serate piene di musica, colori e improvvisazioni febbrili, ma soprattutto ritrova l’amore in Camila, una giovane aspirante traduttrice che lo travolge fino a mettere in discussione tutto ciò in cui crede. Tra un legame che si fa sempre più intenso e una crisi personale che lo allontana dalla musica, Diego entra in conflitto con Nacho e rischia di compromettere l’opportunità che lo ha portato in Argentina. Sospeso tra ciò che si è lasciato alle spalle e un futuro sempre più incerto, dovrà perdersi per capire chi è davvero e quale vita desidera.

Con “Costanera”, co-scritto con Enrico Minto e Elena Tramonti, Mauro Diéz Concari, il giovane regista diplomato al CSC, firma un’opera prima che fonde musical e romance e trasforma il viaggio di un giovane artista in una riflessione sulla ricerca di sé, del proprio talento e del proprio posto nel mondo.

“‘Costanera’ è il racconto musical di un giovane che cerca di rispettare un’immagine di sé che si è costruito da solo – ha spiegato Mauro Diéz Concari – Diego, infatti, non fa jazz per vera passione, ma perché si sente in dovere di avere una passione per essere speciale. Almeno questo gli ha insegnato il padre, un vero uomo è quello che non perde mai di vista il suo obbiettivo. Diego si perde in Argentina con questa convinzione, perde tante cose e ne trova altre, tra quelle che trova la più importante, capisce perché ha senso suonare. Infatti, è la musica la co-protagonista di ‘Costanera'”.

Nel cast accanto ai due protagonisti, Cecilia Bertozzi (Comandante, Call My Agent 2), Fabrizio Ferracane e l’attore argentino Marcelo Subiotto (Miglior Attore al Festival di San Sebastian per Puan, Netflix’s The Eternaut, The Message, Gran premio della Giuria alla Berlinale 2025). Prodotto da Gianluca Curti, Andrea Curti e Santo Versace per Minerva Pictures, il film uscirà nelle sale italiane a marzo 2027 distribuito da Minerva Pictures in collaborazione con Filmclub Distribuzione.