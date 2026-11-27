(Adnkronos) – I supermercati Esselunga hanno richiamato la Torta Sole per la presenza di pesticida. In quattro lotti a marchio Elisenda è stata rilevata la presenza di un fitofarmaco oltre i limiti di legge in un ingrediente. Il prodotto, venduto tra il 23 e il 26 novembre, non va assolutamente consumato.

Si tratta di confezioni da un chilo e seicento grammi con le date di scadenza del 26, 27, 28 e 29 novembre corrispondenti al relativo lotto. La torta è stata prodotta da Esselunga nello stabilimento di via Giambologna a Limito di Pioltello nell’hinterland milanese.