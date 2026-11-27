(Adnkronos) –

Omicidio nella notte in periferia di Trieste, dove un uomo di 65 anni è stato accoltellato dal figlio, che avrebbe poi chiamato il 112 e confessato quanto accaduto. La tragedia è avvenuta in un’abitazione in via Flavia.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto alla gola dai fendenti mortali. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sulla vicenda indaga la Polizia.