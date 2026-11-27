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(Adnkronos) – Donald Trump riposta su Truth l’immagine Ai in cui si presenta come ‘Veto Corleone’, il ‘Padrino’ di Francis Ford Coppola, a ribadire l’intenzione di bloccare con i poteri presidenziali le leggi a lui sgradite varate dal nuovo Congresso dopo il flop repubblicano alle elezioni di Midterm. Seduto, in smoking, dietro la scrivania del boss Trump brandisce un timbro rosso con cui porre il veto alle leggi democratiche che arrivano per la sua approvazione, una parodia della celebre scena iniziale del film in cui Vito Corleone ascolta nel suo ufficio – nel giorno del matrimonio della figlia – le numerose richieste di favori che gli vengono fatte.
I Democratici dovrebbero contare su una maggioranza di 56 seggi al Senato: un numero inferiore ai 60 voti solitamente necessari per superare l’ostruzionismo (filibuster). Ciò significa che, per le leggi che richiedono tale soglia, avrebbero bisogno del sostegno di almeno quattro Repubblicani, a meno che i senatori non modifichino le regole sull’ostruzionismo. La situazione potrebbe aprire spazi per accordi bipartisan, qualora Trump e i Democratici al Congresso trovassero un terreno comune.
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