Roma, 27 nov. (askanews) – “Zelensky ha detto una cosa falsa. Ho sentito Francia,Germania, Regno Unito: nessuno di questi alleati sapeva nulla”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo all’Assemblea Nazionale di Noi Moderati, in corso a Roma, a proposito delle parole del presidente ucraino che ha che l’attacco dei droni ucraini alle navi russe al largo di Bengasi “era concordato con gli allleati”.