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Roma, 27 nov. (askanews) – “Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini presiederà martedì primo dicembre una riunione urgente del Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM) in formato ristretto, anche alla luce dei recenti attacchi nel Mediterraneo, a partire dall’episodio al largo delle coste libiche”. Così una nota del Mit.
“Al centro del vertice – prosegue la nota – le criticità connesse all’aggravamento del quadro geopolitico internazionale, anche in considerazione dei rischi di un’estensione del conflitto russo-ucraino nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla libertà di navigazione, alle possibili ripercussioni sul traffico mercantile e alla tutela degli interessi nazionali”.
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