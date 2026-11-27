(Adnkronos) – “Gli interessi della Scozia saranno tutelati soltanto rientrando nell’Unione europea, non con mezze misure. Con il governo britannico fermo sulle sue linee rosse riguardo al mercato unico, all’unione doganale e alla libera circolazione, oggi è più chiaro che mai che l’unica strada per farlo è diventare uno Stato membro indipendente”. Intervistato dall’ Adnkronos, Stephen

Gethins, ministro scozzese per l’Europa, non usa giri di parole per fotografare lo stato dei rapporti tra Edimburgo, Londra e Bruxelles. Mentre nel dibattito politico d’Oltremanica, il primo ministro britannico Andy Burnham spinge per un riavvicinamento pratico al continente, finendo per ricalcare da Londra impostazioni e priorità che a Edimburgo si sostengono da anni, la Scozia rivendica il diritto di sedere al tavolo delle negoziazioni senza intermediari.

Secondo il rappresentante dello Scottish National Party, partito di maggioranza all’interno del parlamento scozzese, “il fatto che lo stesso fronte laburista inglese riconosca ormai la necessità di ricucire lo strappo dimostra quanto fosse miope la linea tenuta finora da Westminster, ma non basta a garantire le esigenze specifiche del Nord del Regno Unito”.

La frattura originaria resta aperta e continua a pesare sui bilanci di famiglie e imprese. “L’uscita dall’Ue è stata enormemente dannosa per la Scozia e per il Regno Unito. Per questo ci siamo opposti al dannoso isolazionismo di una Brexit imposta alla Scozia contro la sua volontà”, sottolinea Gethins.

Da qui l’apertura, pragmatica ma cauta, verso qualsiasi segnale di disgelo tra le due sponde della Manica. “Sosteniamo quindi ogni passo immediato verso un rilancio del partenariato con i nostri vicini nel resto d’Europa, purché rafforzi la nostra economia e aiuti cittadini e aziende alle prese con il quotidiano caro vita”, spiega Gethins.

Il punto, però, è come verranno gestiti questi nuovi accordi. A Edimburgo nessuno ha dimenticato quanto accaduto subito dopo il divorzio da Bruxelles, quando le competenze rientrate dall’Unione sono state accentrate a Westminster anziché essere trasferite, o quantomeno dibattute, alle altre singole amministrazioni locali: Scozia, Irlanda del Nord e Galles. “Molti di noi condividono l’intenzione di iniziare a riparare alcuni dei gravi danni causati dalla Brexit, ma tutto questo deve avvenire nel rispetto delle competenze devolute”, avverte il ministro scozzese. Il timore è che una nuova fase di negoziati con l’Ue si traduca nell’ennesimo privazione di autorità delle istituzioni scozzesi.

“In passato i poteri di ritorno da Bruxelles sono stati centralizzati a Londra: non deve ripetersi. La Scozia ha ambiti di responsabilità e interessi distinti, perciò ci aspettiamo solide garanzie a loro tutela, poteri adeguati per i ministri scozzesi e un ruolo formale nei futuri processi decisionali tra Regno Unito e Unione europea”, mette in chiaro Gethins. (di Alessandro Allocca)