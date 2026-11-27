(Adnkronos) – Educare, innovare e costruire per governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale mettendo al centro pensiero critico, capacità di giudizio e responsabilità individuale. È questa la direzione tracciata oggi dall’Università Luiss Guido Carli in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027, svoltasi nell’Aula Magna “Mario Arcelli” del Campus di Viale Pola alla presenza degli studenti, dei vertici dell’Ateneo e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed economico. “Studentesse e studenti affidano all’Università ciò che hanno di più prezioso, il loro talento e le loro aspirazioni – ha dichiarato nella sua relazione di apertura il Rettore della Luiss, Paolo Boccardelli – Come docenti abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale in un contesto globale in continua trasformazione contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico, indispensabili per governare le nuove tecnologie e assumere decisioni responsabili. Ai nostri studenti dico: portate con voi competenze, coraggio e collaborazione – per interpretare il cambiamento, osare oltre i confini già tracciati e guidare il futuro”. Una visione che si traduce in un modello educativo di frontiera, capace di coniugare l’avanguardia tecnologica con la valorizzazione dell’autonomia di giudizio. Da un lato, l’Ateneo promuove l’innovazione didattica sperimentando e integrando soluzioni emergenti e intelligenza artificiale per arricchire l’apprendimento attivo, personalizzare i percorsi e potenziare le attività di role-play e simulazione. Dall’altro, investe sulle capacità cognitive e di analisi degli studenti mediante metodologie partecipative ed esperienziali: dalle palestre cognitive, pensate per bilanciare l’uso dell’IA con il ragionamento indipendente, fino alle nuove iniziative device-free progettate per favorire concentrazione e confronto senza il filtro degli schermi.

Ospite d’Onore della Cerimonia è stato Andrea Pignataro, Fondatore e Ceo di Ion Group, con una relazione dedicata a ‘L’architettura dell’università in un mondo esponenziale’, che ha affermato: “La distanza fra ciò che la tecnologia rende possibile e ciò che le organizzazioni adottano è la più grande occasione che un’università abbia avuto da generazioni. Un ateneo può formare persone che aiutano sin dal primo giorno le aziende a chiudere questa distanza. Siamo all’inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione”. A chiudere i lavori è stato il Presidente della Luiss, Giorgio Fossa, che ha commentato: “Trovare soluzioni alle complessità del mondo è una caratteristica tipicamente umana e dà un senso profondo alle nostre azioni: una scintilla che nasce dalla curiosità e che nessuna macchina potrà mai replicare. È questa la visione che guida da sempre il nostro Ateneo, mettendo al centro gli studenti e la collaborazione con il mondo delle imprese in un’ottica di sistema. In questa fase di grandi trasformazioni non vogliamo soltanto preparare i giovani al futuro, ma contribuire a scriverlo insieme a loro”.

L’evoluzione del modello educativo riguarda anche la preparazione degli studenti al loro futuro professionale. In un contesto in cui i grandi trend globali stanno modificando le figure richieste dal mercato del lavoro, la Luiss ha ridisegnato la ‘learning journey’ con un approccio Employability by Design, in cui l’occupabilità è fin da subito parte integrante del percorso formativo. In questa prospettiva, l’Ateneo ha ampliato le opportunità di personalizzazione dei piani di studio attraverso il progetto Certificate: 60 percorsi co-progettati con imprese e istituzioni per sviluppare competenze tecniche e trasversali complementari alla formazione disciplinare, attestate da badge digitali condivisibili sui propri profili online. Proseguono inoltre gli investimenti nella Faculty, nella Ricerca e nella Terza Missione. Nella Valutazione della Qualità della Ricerca, la Luiss si è classificata 1ª in Italia nelle Scienze economico-aziendali e 2ª nelle Scienze economiche e statistiche. Cresce anche nella Terza Missione passando dal 15° al 2° posto su scala nazionale. Tra il 2024 e il 2025, i finanziamenti alla ricerca sono più che raddoppiati, con 11 progetti ERC e FIS in gestione. Si rafforza, infine, il posizionamento internazionale: nel 2026 la Luiss ha raggiunto il 18° posto mondiale nel Financial Times Masters in Finance, 1ª in Italia, e il 30° nel Masters in Management.