(Adnkronos) – “Le farmacie possono essere alleate fondamentali per aumentare le coperture vaccinali e avvicinare la prevenzione ai cittadini”. Lo afferma Gian Antonio Girelli, deputato del Pd e componente della Commissione Affari sociali della Camera, commentando l’esperienza della Lombardia che ha esteso alle farmacie la somministrazione del vaccino contro l’Herpes zoster. “La prevenzione funziona davvero quando riesce a raggiungere le persone, anziché aspettare che siano le persone a cercarla – sottolinea -. È questo il valore dell’esperienza lombarda: rendere la vaccinazione più accessibile, soprattutto per gli anziani e per chi vive condizioni di fragilità, valorizzando la presenza capillare delle farmacie sul territorio”. “Non si tratta semplicemente di aggiungere un luogo in cui vaccinarsi – prosegue Girelli – ma di costruire una rete di prevenzione più vicina alla vita quotidiana, nella quale farmacie, medici di medicina generale e servizi territoriali collaborino per favorire informazione, adesione e continuità dei percorsi vaccinali. Per questo è fondamentale ridurre ogni barriera all’accesso e portare la prevenzione il più vicino possibile ai cittadini”.

L’Herpes zoster interessa circa una persona su tre nel corso della vita e il rischio aumenta sensibilmente dopo i 50 anni. Tra le complicanze più temibili vi è la nevralgia post-erpetica, una condizione dolorosa che può compromettere in modo significativo la qualità della vita. I vaccini oggi disponibili hanno dimostrato un’efficacia superiore al 90% nella prevenzione della malattia anche nelle fasce d’età più avanzate. “L’esperienza lombarda rappresenta certamente un riferimento importante e dimostra come una sanità di prossimità ben organizzata possa favorire l’accesso agli strumenti di prevenzione – osserva il parlamentare -. Tuttavia, il punto centrale non è tanto replicare un modello regionale quanto garantire pari opportunità di tutela della salute su tutto il territorio nazionale. La prevenzione non può dipendere dal codice postale”.

Secondo Girelli, estendere la vaccinazione anti-Herpes zoster nelle farmacie delle altre Regioni significherebbe offrire “una risposta concreta soprattutto alle persone più fragili, agli anziani, ai cittadini che vivono nelle aree interne o che incontrano difficoltà negli spostamenti”. Le evidenze internazionali, conclude, mostrano che il coinvolgimento delle farmacie nei programmi vaccinali contribuisce ad aumentare l’accessibilità ai servizi e a superare molte delle barriere che ancora oggi limitano l’adesione alla vaccinazione. “L’obiettivo deve essere aumentare le coperture vaccinali e ridurre le disuguaglianze di accesso alla prevenzione, affinché ogni cittadino possa beneficiare delle stesse opportunità di tutela della salute, indipendentemente dal luogo in cui vive”, conclude.