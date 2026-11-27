(Adnkronos) – L’astronauta Luca Parmitano sarà ospite domenica, 27 novembre, a Verissimo. Uno dei grandi protagonisti dell’esplorazione spaziale internazionale è pronto ad affrontare una nuova sfida: la missione Artemis III, prevista per il 2027, alla quale parteciperà in qualità di pilota. Sulla nomina, arrivata lo scorso giugno, Parmitano rivela: “Nel momento in cui sono stato chiamato, lo dico senza vergognarmi, non ci ho dormito due giorni per il senso di responsabilità”. Una sfida da affrontare con grande umiltà: “È una missione che merita tutta la mia attenzione e tutta la mia dedizione”.

L’astronauta racconta poi la complessità dell’impresa: “Saremo in missione per 15 giorni. Però 15 giorni un po’ più impegnativi rispetto ai 366 che ho passato già in orbita”. E aggiunge: “Sarà tutto nuovo, una vera missione di sperimentazione dall’inizio alla fine”. Un passo decisivo verso Artemis IV, che nel 2028 dovrebbe riportare l’uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972.

Sul valore della cooperazione internazionale e sul ritorno dell’uomo sulla Luna, Parmitano osserva: “Sarà un momento di grande ispirazione per il futuro per i giovani astronauti e per quelli che lo vorranno diventare. Sarà un momento di grande cambiamento per l’umanità, perché per la prima volta l’Europa e l’Italia sono compartecipi di questa grande esperienza, come partner di una grande avventura”. Sugli affetti familiari, racconta: “L’unico prezzo che paga un astronauta è proprio quello della separazione dagli affetti”. E dedica parole d’amore alla moglie Marta: “È la mia migliore amica, il mio più grande supporto. Un regalo incredibile del destino”. Infine, alla domanda di Silvia Toffanin su cosa direbbe oggi a quel bambino che sognava di fare l’esploratore, Parmitano risponde: “Gli direi di avere pazienza, perché tutto quello che deve succedere succederà”.