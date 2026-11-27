Roma, 27 nov. (askanews) – A dieci anni dalla legge di stabilità del 2016, l’Università Pontificia Salesiana ha riunito a Roma istituzioni, studiosi e professionisti per il convegno “Dieci anni dalla riforma del welfare aziendale: nodi e prospettive”, un bilancio sull’evoluzione del settore e sul sostegno offerto a lavoratori e famiglie mentre è in corso l’esame della legge di bilancio 2027.”Abbiamo celebrato i dieci anni della norma sul welfare aziendale e del potenziamento avviato nel 2016: uno strumento che mette in connessione le imprese con i bisogni dei lavoratori, facendo leva anche sull’aspetto fiscale. Oggi il welfare riesce sempre meglio a individuare le esigenze delle persone e le aziende stanno intercettando questo percorso; le misure sui fringe benefit e le relative agevolazioni fiscali stanno incentivando ulteriormente l’uso di questi strumenti, ma c’è ancora molto da fare” ha dichiarato Gabriele Sepio, Segretario Generale Fondazione Terzjus e docente Università Pontificia SalesianaAl centro del dibattito gli strumenti nati con la riforma, fino alla collaborazione tra imprese ed enti del Terzo settore per ampliare i servizi sul territorio e affiancare alle tutele pubbliche un “secondo welfare”.”Il territorio ha certamente impresso una svolta importante, anche grazie alla riforma del Terzo settore, che ha dato ordine agli operatori attivi nel welfare aziendale nell’erogazione di servizi di interesse generale, in particolare in ambito socioassistenziale ed educativo. Il legislatore può ora svolgere un ruolo decisivo ampliando il paniere delle misure fiscali a sostegno degli enti del Terzo settore e, soprattutto, delle imprese che scelgono soluzioni di welfare per rispondere ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie” ha aggiunto Gianpaolo Sbaraglia, docente all’Università Pontificia Salesiana.Al confronto, che ha visto anche gli interventi della sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino e di esponenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato sui prossimi passi normativi, si affianca l’obiettivo dell’Ateneo di promuovere un dialogo stabile tra mondo accademico, produttivo e non profit.”Il welfare deve essere uno strumento di coesione e sviluppo sociale, un obiettivo che forse non abbiamo ancora raggiunto pienamente. Per farlo servono strumenti politici ed economici, ma anche competenze. Ed è proprio questo il ruolo dell’università, che vuole proporsi come un luogo franco capace di accogliere voci e interlocutori diversi per sviluppare insieme il welfare a beneficio dell’intera società” ha concluso Francesco Langella, direttore Comunicazione e Sviluppo dell’Università Pontificia SalesianaL’iniziativa ha così offerto una lettura trasversale del primo decennio di applicazione della norma, mettendo a fuoco priorità e strumenti per consolidare il welfare aziendale come leva complementare alle tutele pubbliche.