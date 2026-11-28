ROMA (ITALPRESS) – Dopo la flessione di settembre, il mercato dei rimorchi e semirimorchi torna in territorio positivo a ottobre, registrando una crescita del 2,0% con 1.364 immatricolazioni contro le 1.337 dello stesso mese del 2025. Il risultato mensile migliora leggermente il bilancio da inizio anno, spiega Unrae: nei primi dieci mesi del 2026 le immatricolazioni si attestano a 12.876 unità, in lieve calo (-0,5%) rispetto alle 12.939 di gennaio-ottobre 2025, ma in recupero rispetto al -0,8% rilevato a fine settembre.

Da aprile, tuttavia, il comparto continua ad alternare mesi di crescita e mesi di flessione, portando il bilancio del 2026 a cinque mesi positivi e cinque negativi.

“Il ritorno al segno positivo è certamente incoraggiante, ma il mercato continua a mostrare difficoltà nel trovare una direzione stabile”, dichiara Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE.

“L’alternanza di mesi in crescita e in flessione riflette un rinnovo delle flotte che procede a singhiozzo: le imprese di autotrasporto hanno bisogno di un quadro chiaro sugli strumenti di sostegno, indispensabile per programmare gli investimenti ed evitare ulteriori rinvii nelle decisioni di acquisto”.

È fondamentale, quindi, sbloccare al più presto il Decreto attuativo del Fondo straordinario da 590 milioni di euro, atteso ormai da oltre un anno”, prosegue Mastagni. “Procedure semplici e tempi certi di erogazione delle risorse consentirebbero di accelerare lo svecchiamento del parco circolante, favorendo l’immissione su strada di rimorchi e semirimorchi di nuova generazione, più sicuri, efficienti e tecnologicamente avanzati”.

Sul fronte normativo, prosegue l’iter di esame dello schema di Decreto Legislativo sul nuovo Codice della Strada. Le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimere il proprio parere entro gennaio 2027, mentre il Consiglio di Stato ha richiesto al Governo alcune integrazioni documentali prima di pronunciarsi.

“Riteniamo che sul Codice della Strada sia necessario accelerare i tempi di applicazione. Chiediamo, in particolare, che venga consentita quanto prima la circolazione delle combinazioni veicolari fino a 18 metri, senza dover attendere l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione, prevista per il 2028”, aggiunge Mastagni.

In ambito europeo, infine, la Commissione UE ha previsto per il terzo trimestre del 2027 l’avvio dell’iter di revisione del Regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.

“La revisione rappresenterà un passaggio fondamentale per aggiornare il sistema VECTO, utilizzato per il calcolo delle emissioni e alla base degli obiettivi di decarbonizzazione che, dal 2030, interesseranno anche rimorchi e semirimorchi”, conclude Mastagni.

“Con le regole attuali, i Costruttori rischiano di incorrere in sanzioni sproporzionate, con possibili ricadute sui prezzi dei veicoli e sulla loro capacità di carico, senza benefici concreti per le imprese di trasporto. È essenziale, pertanto, che le Istituzioni europee definiscano obiettivi realistici e raggiungibili, accompagnati da un sistema sanzionatorio equilibrato e proporzionato”.

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