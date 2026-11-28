Milano, 28 nov. (askanews) – Si è chiusa ieri a Verona la 43ma Assemblea annuale dell’Anci, che dal 25 al 27 novembre ha registrato oltre 25mila presenze complessive nei padiglioni di VeronaFiere. “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica” è stato il titolo che ha accompagnato le tre giornate di confronto sul ruolo dei Comuni e sulle priorità delle amministrazioni locali. Dalla transizione digitale ed energetica alla sicurezza urbana, dal futuro degli investimenti del Pnrr ai servizi per i cittadini, i lavori hanno messo al centro le questioni su cui i sindaci sono chiamati a dare risposte nei territori.

In plenaria sono intervenuti oltre 100 relatori, tra cui 48 sindaci e 12 ministri. Al programma della plenaria si sono aggiunti 251 eventi a latere, che hanno offerto agli amministratori occasioni per approfondire temi specifici e confrontarsi sulle esperienze dei Comuni.

L’Assemblea si è sviluppata in tre padiglioni, con 40.000 metri quadrati di superficie espositiva e 225 aziende e realtà pubbliche, offrendo alle amministrazioni uno spazio di incontro con chi sviluppa strumenti e servizi per gli enti locali. All’evento hanno contribuito 28 main partner, 6 special brand e 10 partner.

Importanti i numeri legati alla informazione e alla comunicazione. Sono stati 400 i giornalisti e operatori accreditati. I lavori della plenaria sono stati riportati integralmente sul sito istituzionale www.anci.it e trasmessi in streaming sul canale YouTube di Anci per oltre 23 ore di diretta, con 14mila visualizzazioni per un totale di 840 ore visualizzate. La Rai è stata per la quarta volta media partner dell’Assemblea annuale, con RaiNews24.it come Content partner.