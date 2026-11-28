(Adnkronos) – Nono appuntamento stasera, sabato 28 novembre, di ‘Ballando con le stelle’ in onda alle 21.25 in diretta su Rai1, con Milly Carlucci. La puntata di oggi, con il dubbio relativo alla presenza di Ornella Muti, prevede 2 eliminazioni mentre la gara imbocca il rettilineo finale. Lo show di oggi sarà caratterizzato dalla presenza di Roberta Bruzzone come ‘Ballerina per una Notte’ con un paso doble, insieme a Luca Favilla. La sua partecipazione sarà anche l’occasione per presentare ‘Dentro la truffa’, il nuovo programma di Rai 2 che accende i riflettori su uno dei fenomeni più inquietanti e diffusi della società contemporanea.

La gara emetterà nuovi verdetti, con riflettori puntati su Ornella Muti: l’attrice, in coppia con Pasquale La Rocca, è alle prese con una bronchite. Riuscirà a scendere in pista? Dopo l’ottava puntata di sabato scorso, vinta da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, la coppia, con la standing ovation da parte del pubblico e della giuria, ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria. A lasciare la gara di ballo, sabato scorso, è toccato a Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che si aggiungono alle altre coppie eliminate: immy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, che insieme alla coppia di Massimo Ghini e Valentina Fiorini continueranno gli allenamenti nella speranza di essere ripescati la prossima puntata.

Le nove coppie ancora in corsa:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca.

‘Sotto esame’ anche la giuria guidata da Carolyn Smith. Barbara D’Urso, dalla scorsa settimana, siede accanto a Ivan Zazzaroni dopo le scintille con Guillermo Mariotto, che ora ha come ‘compagno di banco’ Alberto Matano. In settimana, scintille social con il video che Simona Ventura – ‘responsabile del tesoretto’ con Francesca Fialdini e Rossella Erra – ha ‘inviato’ a Barbara D’Urso: “Non saluti nessuno”.

Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.