BARLETTA (ITALPRESS) – Il gip di Trani, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare nella quale “vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due uomini, nell’ambito delle indagini sulla rapina a mano armata commessa il 2 novembre scorso davanti alla filiale BCC di Barletta”. Il provvedimento, spiega una nota dei carabinieri, è stato eseguito oggi dai militari della Compagnia di Barletta.

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il secondo autore della rapina, indagato anche per ricettazione e porto di armi clandestine, e gli arresti domiciliari per l’uomo che avrebbe successivamente occultato una delle pistole utilizzate nell’azione, anche per aiutare i rapinatori a sottrarsi all’azione penale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, hanno consentito di identificare il secondo rapinatore. Attraverso l’analisi incrociata dei filmati di numerose telecamere, “i Carabinieri ne hanno ricostruito il percorso di fuga, collegando le diverse sequenze grazie alla corrispondenza dell’abbigliamento e delle caratteristiche fisiche”.

Le immagini a volto scoperto, confrontate con le fotografie anagrafiche, hanno fornito ulteriori elementi a sostegno dell’identificazione. L’esame delle riprese ha inoltre documentato l’intervento di un altro uomo che, dopo la sparatoria, “avrebbe raggiunto il rapinatore ferito, prelevato una pistola clandestina dalla sua persona e nascosto l’arma sotto un’auto”.

Il rinvenimento della pistola, la mattina successiva, nel punto individuato dalle telecamere ha fornito riscontro a tale condotta. La misura degli arresti domiciliari riguarda la ricettazione e il porto dell’arma clandestina, in relazione al suo successivo prelievo e occultamento. Secondo la ricostruzione investigativa, “il 2 novembre due individui travisati, giunti su uno scooter con targa di provenienza furtiva, avrebbero aggredito un uomo che si accingeva a entrare in banca, colpendolo al volto e sottraendogli, sotto la minaccia di una pistola, un borsello contenente denaro”.

L’uomo rapinato avrebbe quindi aperto il fuoco contro i due in fuga, esplodendo complessivamente tre colpi. Uno dei presunti autori sarebbe stato raggiunto da un proiettile durante l’allontanamento a piedi, riportando gravi ferite; il complice sarebbe riuscito a dileguarsi.

Arrestati, nell’immediatezza dei fatti, dai Carabinieri sia il rapinatore ferito per rapina aggravata e l’uomo rapinato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco il Giudice ha poi accolto la richiesta di convalida della Procura e ha disposto misure cautelari.

-Foto repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).