VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese vola e scende sotto il muro dell’1’28” tagliando il traguardo in 1’27″844, rifilando 0″463 allo spagnolo Marc Marquez (Ducati), secondo dopo aver annunciato ieri, da campione del mondo, l’addio alle gare. Terzo l’altro iberico Raul Fernandez (Aprilia TrackHouse) a 0″589. In seconda fila Alex Marquez (Ducati Gresini), Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR6). Seguono Bastianini (Ktm Tech3), Espargaro (Ktm Tech3), Aldeguer (Ducati Gresini), Acosta (Ktm), Ogura (Aprilia Trackhouse) e Mir (Honda).

“E stato un bel giro, mi è venuto quasi tutto perfetto – spiega Bezzecchi – Sono contento della pole, ora continuiamo a stare concentrati per fare bene nelle due gare. Abbiamo lavorato bene, sono tutti molto veloci in prima fila perchè Marquez e Fernandez hanno un bel passo. Sarà una bella battaglia”. Alle 15 la partenza della Sprint.

– Foto Ipa Agency –

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