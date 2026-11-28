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Roma, 28 nov. (askanews) – La Lazio non si ferma più. Vince a Torino 2-1 in uno degli anticipi del sabato della Serie A e si conferma capolista in solitaria anche nella 13esima giornata, aspettando le risposte di Roma e Inter.
In avvio strepitoso Mandas su Simeone e Vlasic. Dall’altra parte Perri si supera su Frattesi. Prima dell’intervallo micidiale uno-due dei biancocelesti: al 42′ Provstgaard la sblocca di testa, due minuti dopo raddoppia Isaksen.
Nella ripresa Mandas salva ancora su Simeone (palo), ma nulla può al 62′ su Adams. Pinamonti spreca nel finale la chance del possibile 3-1.
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