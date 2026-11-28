Roma, 28 nov. (askanews) – “Siamo l’alleanza progressista più competitiva d’Europa in questo momento e dobbiamo esserne orgogliosi, perché viene dalla nostra fatica e dalla vostra fatica quotidiana nei territori, testardamente unitari. Ce lo chiede la nostra gente, testardamente unitari, perché così governiamo, governiamo bene e miglioriamo la vita delle persone. Andiamo insieme a vincere le prossime elezioni politiche, cambiando il futuro di questo nostro Paese”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo all’assemblea nazionale delle amministratrici e amministratori del Pd, in corso a Verona.