Roma, 28 nov. (askanews) – – “C’è la tentazione di gettare discredito e tentare di delegittimare la magistratura e i singoli magistrati”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel suo intervento all’assemblea dell’Anm in corso a Napoli.

“Molto spesso lo vediamo fare anche da esponenti politici di maggioranza con riferimento a singoli provvedimenti giurisdizionali. Si cerca – ha aggiunto – di colorarli con venature politiche, si va sulla profilatura del magistrato, ci si sofferma su dettagli, anche su provvedimenti pregressi, storie personali, per cercare di proseguire nel discredito, semmai con giornali amici. Lo chiamo il ‘teorema dei calzini turchesi’: ricordate il giudice Mesiano, impegnato in un provvedimento che riguardava Berlusconi e le sue aziende. Questi attacchi vanno respinti, la politica faccia il suo e lasci lavorare la magistratura. Perché tentare un effetto intimidatorio significa mettere il magistrato in una condizione difficile”.