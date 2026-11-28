(Adnkronos) – “Non una parola di meno”. Eugenia Roccella, ministro delle Pari opportunità e della famiglia, interviene così con un post sui social a commento del video ripreso al corteo femminista dove sono stati intonati cori choc in riferimento alla tragica morte del marito questa estate nel lago di Vico.

Unanime la condanna da parte dei vertici parlamentari di Fratelli d’Italia per gli attacchi rivolti alla ministra della Famiglia. Il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami ha denunciato il tentativo di “trasformare la tragedia personale di una famiglia in uno strumento di scherno”, giudicando i cori privi di “alcuna giustificazione”. Sulla stessa linea la vicecapogruppo di FdI alla Camera dei Deputati Augusta Montaruli, che ha parlato di “pura viltà”, accusando le “femministe di sinistra” di calpestare la dignità delle donne con la violenza verbale. Sulla stessa linea il vicecapogruppo alla Camera Massimo Ruspandini, che ha definito l’accaduto “semplicemente indegno”, ricordando che la libertà di manifestare non può essere un alibi per “deridere la morte” e calpestare la dignità altrui.

Dal Senato, i vicepresidenti di gruppo Antonella Zedda e Salvo Sallemi hanno definito l’accaduto una “pagina nera”, sottolineando la contraddizione di cortei che invocano la lotta alla violenza, mentre colpiscono un lutto familiare e auspicano una presa di distanza anche da parte della sinistra.

Vicinanza espressa anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che si è detto “disgustato” per un “gesto indegno” con cui “si è superato ogni limite”. Solidarietà anche dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha parlato di “squallore puro” per aver trasformato una tragedia familiare in “un coro da stadio”, chiedendo le scuse degli organizzatori, e dal ministro Paolo Zangrillo, secondo cui simili offese sono “parole che uccidono due volte”.

Dura condanna anche dal ministro Francesco Lollobrigida, secondo cui usare il dolore per la perdita di una persona cara come attacco politico è “quanto di più basso si possa ascoltare”. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan ha stigmatizzato cortei “che praticano l’opposto di quanto predicano”, mentre l’eurodeputato Francesco Torselli ha bollato il dileggio su una tragedia familiare come “meschinità” e mancanza di “rispetto della dignità umana”.

Per il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli si è trattato di “un gesto di assoluta inciviltà” da cui “i leader del centrosinistra devono prendere le distanze senza ambiguità”. Solidarietà anche dalla deputata di FdI Imma Vietri, che ha definito l’accaduto “un gesto di profonda inciviltà”, sottolineando come sia sconcertante calpestare la dignità di una donna in una piazza, nata per difenderla.