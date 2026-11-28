(Adnkronos) – Il memoriale dedicato a Corrado Augias, morto il 19 novembre all’età di 91 anni, si terrà oggi, sabato 28 novembre alle 11, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’evento, che intreccerà parole e musica, è organizzato dalla famiglia con il supporto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

La mattinata, secondo quanto apprende l’Adnkronos, si aprirà con un saluto di benvenuto della figlia Natalia Augias e del nipote David, seguito dall’esecuzione del secondo movimento (Andante con moto) del Trio n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 di Franz Schubert, affidata a tre giovani musicisti dei Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Elia Chiesa al violino, Davide Cellacchi al violoncello e David Mancini al pianoforte.

Al centro del memoriale ci saranno i ricordi dei familiari, con gli interventi della figlia Natalia Augias, del genero Pietro Suber e dei nipoti Marco, Micol e David. Porteranno inoltre il loro ricordo sul palco l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro e il direttore di La7 Andrea Salerno. Nel corso della cerimonia verranno proiettati due video: il primo raccoglierà alcuni momenti significativi dei programmi condotti da Augias per Rai e La7; il secondo riproporrà il discorso pronunciato dal giornalista in occasione della manifestazione ‘Una piazza per l’Europa’, che si è tenuta il 15 marzo 2025 in Piazza del Popolo a Roma. Sul palco saliranno anche il professor Vincenzo Valentini, medico curante di Augias, e il compositore e pianista Nicola Piovani, che eseguirà alcuni suoi brani al pianoforte, come lo stesso Augias gli aveva chiesto.