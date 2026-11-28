(Adnkronos) – I produttori di Brunello di Montalcino affrontano l’incertezza legata ai potenziali dazi statunitensi puntando su una maggiore presenza diretta nei mercati esteri e chiedendo una tutela simile a quella concessa allo Champagne. Di fronte al rallentamento dei consumi globali e all’esubero di produzione, le cantine del territorio, diversificano le strategie commerciali e rafforzano i rapporti con gli importatori storici. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a due giorni dal ‘Benvenuto Brunello’, l’anteprima del Consorzio del vino Brunello di Montalcino dedicata alla presentazione delle nuove annate in commercio a partire da gennaio 2027: Brunello 2022, Riserva 2021, Rosso di Montalcino 2025.

“Inevitabilmente una nuova ondata di dazi sarebbe per tutto il vino italiano una bella batosta. In questo momento proprio non ci vorrebbe, proprio ora che vediamo una piccola ripresa del mercato Usa” afferma all’Adnkronos Alessandra Gnudi Angelini, ingegnere spaziale ma da qualche anno dedita alla produzione di Brunello e Rosso di Montalcino con l’azienda di famiglia Caparzo. “Se l’intenzione è davvero proteggere le produzioni statunitensi di vino, spero che come per lo Champagne anche il Brunello venga preso in considerazione. Un Sangiovese in purezza invecchiato non è un vino replicabile in America, ci hanno provato in tanti, ma evidentemente il Sangiovese ama la Toscana e l’Italia, e si è dimostrato non replicabile altrove”. “Gli Usa rappresentano per noi e penso per tutta la denominazione di Montalcino più del 30% del mercato. L’importazione è sempre andata bene perché comunque nello scambio dollaro-euro e nel Made in Italy, molto forte e riconosciuto dagli americani, abbiamo sempre avuto una accessibilità, un corridoio. E’ un mercato un po’ inflazionato dall’esubero di produzione che c’è nel mondo, anche italiana, perché comunque si producono tanti litri di vino. Quanto al mercato europeo, la Germania è uno di quei paesi che fa da cartina tornasole quando c’è la crisi”.

Elisa Fanti, imprenditrice vitivinicola, titolare e volto di riferimento della storica azienda Tenuta Fanti a Montalcino, accoglie la notizia con apprensione ma senza allarmismi. “Sembra che ogni giorno ne succeda una; già l’economia non è scoppiettante, poi ogni volta si creano queste situazioni assurde. Comunque non ci abbattiamo, purtroppo non dipende da noi quindi se metteranno queste nuove tariffe vedremo di trovare una soluzione con i nostri partner per non avere flessioni sulle vendite. E avanti!”. “Siamo sempre stati dietro ai nostri mercati, sia l’Italia che l’Europa e l’America, – aggiunge – mentre siamo poco presenti sull’Asia, in un momento così difficile cerchiamo di stare vicino ai nostri mercati storici, che sono quelli che alla fine sono più vicini a noi come cultura e anche come risposta. Il Brasile negli ultimi tre anni è salito tantissimo e per noi è il secondo mercato”. “Per quanto riguarda l’Italia, se si sta dietro risponde bene e noi siamo sempre stati molto attivi perché ci piace essere presenti nei nostri posti con le vendite al 100% sul canale Ho.Re.Ca, non siamo sulla grande distribuzione, – spiega Fanti – ma in enoteche e ristoranti principalmente”.

Alla finestra anche Riccardo Talenti, alla guida dell’azienda vitivinicola Talenti a Montalcino in località Pian di Conte. “Al momento dobbiamo capire la reale attuazione della nuova proposta sui dazi; certo che questa politica del caos e il clima di incertezza e poca stabilità alimentano le difficoltà di un mercato altrettanto instabile. Il mercato Usa copre circa il nostro 20% della quota export, al momento sembrava aver ripreso un timido entusiasmo, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, rimarremo con l’attenzione alta per supportare al meglio un mercato che per noi vale molto” dichiara all’Adnkronos. “Il Brunello è comunque un brand riconosciuto in tutto il mondo, di qualità se uno vuole mantenere quel valore e quella riconoscibilità nel segmento luxury, deve mantenere anche i piedi saldi al terreno. Siamo stati a New York un mese e mezzo fa subito dopo la vendemmia – riferisce Talenti – Il Canada sta andando molto bene, sta crescendo, forse anche dovuto al fatto che ha bloccato tutti i vini di importazione statunitensi”. “Si parla tantissimo di Asia, però l’Asia comunque è un mercato difficilissimo. Mentre il Brasile è un mercato che è sempre stato abbastanza attivo, ha avuto un calo negli ultimi anni proprio per una questione di tassazione e anche di crisi interna economica. Adesso sembra rivitalizzato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Valeria Vittori, enologa e co-proprietaria di Molino di Sant’Antimo, l’azienda di famiglia. “Gli Stati Uniti rappresentano un riferimento imprescindibile per il Brunello di Montalcino. Finora la nostra denominazione ha tenuto meglio di altre, segno di un legame forte con il consumatore americano, ma gli ordini sono comunque più prudenti perché l’incertezza blocca la programmazione degli importatori: un nuovo aumento sarebbe molto difficile da gestire. Vorrei prendere l’esenzione dello Champagne come un segnale incoraggiante: dimostra che per il vino una soluzione è possibile, e mi auguro che il negoziato la estenda a tutte le denominazioni europee, Brunello compreso” commenta l’imprenditrice. “Noi stiamo cercando di farci conoscere in mercati un po’ diversi rispetto a quelli tradizionali, anche in quelli asiatici, – spiega Vittori – ma il mercato americano è il più importante anche se quest’anno ha rallentato molto. I dazi hanno dato il colpo di grazia, ma c’è stata comunque una flessione dei consumi a livello mondiale”.

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