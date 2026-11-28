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LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, firmando un super tempo in 1’21″695. Il britannico batte di +0″128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si assicura la sua tredicesima pole in carriera. Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0″480) ed Oscar Piastri (+0″550), che sono rispettivamente terzo e quarto.
La Red Bull di Isack Hadjar (+0″596) conferma l’ottimo passo in questo weekend, centrando il quinto crono e beffando il più blasonato compagno di box Max Verstappen, che accusa un gap di +0″637.
Non bene le Ferrari che sono ad oltre un secondo dalla vetta della graduatoria: Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton è addirittura nono dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad; completa la top 10 Liam Lawson. Domani alle 17 prenderà il via la penultima gara stagionale sul tracciato di Losail.
GRIGLIA DI PARTENZA
1a fila
1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’21″695 alla media di 238.795
km/h
2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’21″823
2a fila
3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’22″175
4. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’22″475
3a fila
5. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’22″291
6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’22″332
4a fila
7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’22″955
8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’23″032
5a fila
9. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’23″108
10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’23″134
6a fila
11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’23″367
12. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’23″568
7a fila
13. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’23″654
14. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’23″659
8a fila
15. Rafael Camara (Bra) Haas 1’23″863
16. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’23″899
9a fila
17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’24″370
18. Alexander Albon (Tha) Williams 1’24″552
10a fila
19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’24″710
20. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’25″250
11a fila
21. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’25″363
22. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’25″799
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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