LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, firmando un super tempo in 1’21″695. Il britannico batte di +0″128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si assicura la sua tredicesima pole in carriera. Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0″480) ed Oscar Piastri (+0″550), che sono rispettivamente terzo e quarto.

La Red Bull di Isack Hadjar (+0″596) conferma l’ottimo passo in questo weekend, centrando il quinto crono e beffando il più blasonato compagno di box Max Verstappen, che accusa un gap di +0″637.

Non bene le Ferrari che sono ad oltre un secondo dalla vetta della graduatoria: Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton è addirittura nono dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad; completa la top 10 Liam Lawson. Domani alle 17 prenderà il via la penultima gara stagionale sul tracciato di Losail.

GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’21″695 alla media di 238.795

km/h

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’21″823

2a fila

3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’22″175

4. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’22″475

3a fila

5. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’22″291

6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’22″332

4a fila

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’22″955

8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’23″032

5a fila

9. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’23″108

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’23″134

6a fila

11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’23″367

12. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’23″568

7a fila

13. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’23″654

14. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’23″659

8a fila

15. Rafael Camara (Bra) Haas 1’23″863

16. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’23″899

9a fila

17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’24″370

18. Alexander Albon (Tha) Williams 1’24″552

10a fila

19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’24″710

20. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’25″250

11a fila

21. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’25″363

22. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’25″799

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).