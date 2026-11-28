(Adnkronos) – Si è conclusa ad Arezzo la seconda edizione dell’Ai Award, il riconoscimento promosso nell’ambito del 21esimo Forum Risk Management, per valorizzare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende sanitarie pubbliche e private italiane. La premiazione si è tenuta ieri al termine della quarta e ultima giornata della manifestazione, celebrando i progetti capaci di coniugare elevata innovazione, impatto clinico-organizzativo dimostrato e concreti benefici per la qualità di vita dei pazienti e dei cittadini.

Per l’area della medicina, il premio è stato assegnato all’Asp di Siracusa grazie al progetto ‘A.I.D.A. – Dimissioni complete in pochi minuti’. Nella categoria dedicata all’accesso ai servizi per i cittadini il riconoscimento è andato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze per il progetto ‘NIC Predict – Dalla coda all’appuntamento’. Per l’ambito della diagnostica è stato premiato il programma di screening della retinopatia diabetica con refertazione supportata da algoritmi di intelligenza artificiale realizzato dall’Asl To5. Infine, per l’area della formazione sull’uso delle nuove tecnologie e della comunicazione nell’era della sanità digitale, il premio è stato assegnato all’Azienda Usl Umbria 2 per il progetto ‘Ai at the Point of Care’.

Tra i progetti selezionati per questo secondo Ai Award, spiegano i promotori, anche il sistema ‘Sovran Ai’, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere la sanità più sostenibile ed efficiente. Automatizzando referti, prenotazioni e pratiche burocratiche, il sistema restituisce tempo prezioso ai medici e semplifica l’accesso dei pazienti alle cure, supportando i professionisti senza sostituirne il giudizio.