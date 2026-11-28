(Adnkronos) – La relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha lasciato l’aeroporto internazionale Juan Santamaría in Costa Rica, dove era trattenuta da quando, giovedì, le autorità del Paese centroamericano le avevano negato l’ingresso nel territorio. “Sono fuori dall’aeroporto. Finalmente”, ha annunciato in un breve messaggio condiviso sui suoi profili social, nel quale ha anche espresso gratitudine a coloro che l’hanno aiutata durante le ore trascorse nel terminal. “Grazie a tutte e tutti coloro che mi hanno offerto il loro aiuto”.

In un precedente post Albanese aveva scritto: “Seconda notte in aeroporto. Sorvegliata dalla sicurezza a ogni passo. Sedie scomode, rumore, luci intense. Conto le ore che mi separano dal volo di domani (oggi, ndr)”. Poi un tweet allarmante aveva denunciato: “Scioccante. La Corte Costituzionale ha ordinato che io sia liberata per andare in un hotel e riposare e la polizia dell’immigrazione non me lo permette. Sono detenuta?? Aiuto”.

Il governo di San José le aveva infatti negato l’accesso motivando la decisione con la presunta presenza di un’allerta internazionale legata a rapporti con attività terroristiche. Una ricostruzione che Albanese ha respinto con fermezza, accusando le autorità costaricane di aver diffuso informazioni false sul suo conto. “Sono profondamente indignata dal fatto che il governo della Costa Rica abbia diffuso informazioni false che mi collegano al terrorismo”, ha dichiarato durante un intervento in collegamento dall’aeroporto internazionale di San José, durante un intervento rivolto all’Università della Costa Rica, ateneo che le ha conferito una laurea honoris causa.

Proprio nello scalo della capitale la relatrice è rimasta bloccata dopo il suo arrivo. Inizialmente, secondo quanto riferito dalla stessa Albanese ai media locali, le autorità dell’immigrazione le avevano chiesto di rientrare in Francia, nonostante la sua intenzione fosse quella di proseguire il viaggio verso il Messico. Ma le autorità per l’immigrazione le hanno intimato di rientrare in Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale La Nación, un tribunale aveva inoltre ordinato venerdì l’immediata restituzione del suo passaporto. L’esecutivo costaricano aveva giustificato il respingimento sostenendo che a carico di Albanese pendesse un “allarme internazionale per legami con atti terroristici”.

Albanese ha annunciato che chiederà conto al governo costaricano delle accuse che le sono state rivolte. La sua posizione è netta: “Difendere i diritti umani non è terrorismo”, ha ribadito, sostenendo che le autorità debbano rispondere delle proprie dichiarazioni.

Sul caso è intervenuto anche l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, che ha esortato San José a riconsiderare il divieto d’ingresso, mentre il ministro degli Esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani ha fatto sapere che Roma ha ripetutamente sollecitato le autorità costaricane affinché consentissero l’ingresso alla funzionaria.