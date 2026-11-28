Milano, 28 nov. (askanews) – Ci sono storie che custodiamo a lungo, esperienze che ci cambiano, incontri che lasciano un segno e parole che, per qualche ragione, non abbiamo mai trovato il coraggio di pronunciare. Da questo intreccio di vissuti nasce Ti Dico Una Cosa Che Non Ho Mai Detto A Nessuno, lo spettacolo con cui Gianluca Gazzoli arriva per la prima volta a teatro, con una data evento, venerdì 7 maggio 2027, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Scritto da Gianluca Gazzoli insieme al giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi e prodotto da Savà Produzioni Creative, lo spettacolo è un viaggio attraverso la propria storia e quella delle tante persone incontrate lungo il cammino. Un racconto che parte dall’esperienza personale di Gianluca e dal suo vissuto alla guida di Passa dal BSMT, che proprio quest’anno celebra cinque anni con oltre 390 incontri sensazionali, per allargarsi a una dimensione universale, nella quale ogni spettatore può riconoscersi.

“Ogni persona che ho incontrato mi ha lasciato una storia. Messe una accanto all’altra, insieme alla mia, raccontano qualcosa che appartiene a tutti: momenti belli e brutti, divertenti ed emozionanti, alcuni mai detti prima. Uno spettacolo in cui ognuno può ritrovare un pezzo di sé. Perché condividere ci ricorda che non siamo soli.” dichiara Gianluca Gazzoli.

Ti Dico Una Cosa Che Non Ho Mai Detto A Nessuno intreccia leggerezza e profondità, svelando retroscena inediti e frammenti di vita mai raccontati prima, passaggi divertenti ed emozionanti, svelando anche retroscena e riflessioni inedite. Uno spettacolo pensato come uno spazio di condivisione autentica, in cui ogni spettatore può ritrovare un pezzo di sé e riscoprire quanto raccontarsi ricordi a tutti che non siamo soli.

E se bastasse ascoltare la storia di qualcun altro per trovare le parole per raccontare la propria?