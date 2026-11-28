(Adnkronos) – “L’ispirazione per questo cortometraggio è nata già in fase di preproduzione ragionando su quelle che potessero essere le metafore visive e narrative per raccontare questo concetto. La prima cosa che mi è venuta in mente, e alla fine è stata la più efficace, è stata proprio trattare questo gioco, un gioco legato all’infanzia che conosciamo tutti, con semplicità, proponendo, quindi, un’idea semplice che racchiude il film in sé”. Lo ha detto Gianluca Gresti, regista e studente del Centro sperimentale di cinematografia, vincitore con il cortometraggio ‘Un, due, tre, stella!’ del primo contest sulla vita con la malattia, promosso in occasione della giornata nazionale del Parkinson dalla confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpe ed il supporto non condizionante di Zambon.

“La cosa che mi ha colpito di più è stato scoprire come le persone arrivano a sapere di avere il Parkinson. Spesso si pensa che questa malattia sia legata soltanto al tremore, ma in realtà i sintomi sono molti di più. Parkinson Italia ci ha spiegato, ad esempio, che può causare anche la perdita dell’olfatto: una cosa che non immaginavo. Realizzare questo cortometraggio è stato quindi anche un modo per conoscere meglio la malattia e capire cosa significa conviverci”, racconta Gresti.

Spiegando il legame tra il gioco ‘Un, due, tre, stella!’ e le fasi ‘on-off’ del Parkinson, il regista aggiunge: “Mi sono reso conto che questo gioco rappresenta bene ciò che accade alle persone con Parkinson: ci sono momenti in cui il corpo sembra bloccarsi e altri in cui si riesce a ripartire. È proprio questa alternanza tra momenti di difficoltà e momenti di maggiore libertà di movimento che il cortometraggio vuole raccontare”.