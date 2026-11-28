(Adnkronos) –

Gadi Eisenkot accelera. E chiede a Benjamin Netanyahu un incontro già oggi, sabato 28 novembre, a Herzliya, la località in cui si sono svolte in questi giorni le delegazioni di Yashar e del Likud, precisando che il leader del Likud ha tempo solo 24 ore per dimostrare la sincerità della sua offerta di una premiership a rotazione, lui solo secondo a subentrare. “Se il Likud è sinceramente pronto a un governo genuino di unità, sono disposto a valutare la sua serietà nelle prossime 24 ore”, ha dichiarato il leader di Yashar. “L’unità di cui Israele ha bisogno, che sono disposto a perseguire e per cui sono disposto a pagare un prezzo politico – è l’unità fra i cittadini israeliani sulla base di valori comuni”, ha dichiarato.

Secondo quanto ha reso noto il Likud, citato da Ynet, il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe pronto a incontrare il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, già stasera o domani mattina per avviare i negoziati su un governo di unità nazionale. Sempre secondo le stesse fonti Netanyahu avrebbe cercato di contattare Eisenkot sia prima che dopo l’annuncio della proposta, senza ricevere risposta. Il premier, ha aggiunto il partito, attende che Eisenkot lo richiami per fissare l’incontro.