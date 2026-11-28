Roma, 28 nov. (askanews) – “Trovo inaccettabile l’intimidazione del presidente del senato La Russa alla Corte costituzionale, non è accettabile, piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento dei poteri tra lo Stato”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’assemblea nazionale delle amministratrici e amministratori del Pd, in corso a Verona.”Avete provato già una volta a stravolgere la nostra Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone vi fermeremo ancora”, ha sottolineato.