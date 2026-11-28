Roma, 28 nov. (askanews) – Alle molteplici minacce dello scenario attuale, il sistema italiano di difesa e sicurezza e le imprese che ne fanno parte devono rispondere da un lato adattando il proprio mercato alla situazione del periodo, anche sfruttando il dinamismo delle aziende medio-piccole che fanno parte delle catene di fornitori dei grandi gruppi, ma dall’altro “ancora più importante, perché è quello che poi ci prepara al futuro, è l’ingegneria, l’alta tecnologia, la pianificazione”. Il “come di sviluppare delle misure a questa minaccia ibrida e, ovviamente, fare sì che ci siano anche delle importanti ricadute di uso usuale (dual use) anche per il mondo civile”. E su tutto questo, per gli investimenti serve un fattore chiave: avere certezze sul fruturo. Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, intervenendo in video collegamento agli “Stati generali della ripartenza”, in corso a Bologna.

Mariani è partito da considerazioni sulle sfide emerse dal conflitto in Ucraina, seguito da quello in Medioriente e poi dalle vicende più recenti dei cyber attacchi, come quelli ai frigoriferi dei supermercati. “La complessità si presenta in tutta la sua drammaticità”, ha rilevato. Inizialmente, “dato che nessuno era pronto a produrre 10 volte di più di strumenti che servono in alcuni scenari” si è fatto uso “di una cosa molto banale, cioè della sovraccapacità che le nostre aziende avevano, perché venivano da periodi di investimenti molto ridotti”, ad esempio sfruttando l’automotive.

Si sono anche creati dei “colli di bottiglia”, mentre la catena di fornitori, prevalentemente piccole e medie imprese, spesso familiari ma anche “portatori di tecnologie importanti che lavorano adattando il proprio mercato” è stata in grado di compensare le necessità dell’industria militare.

Ma oltre a questo, bisogna ovviamente lavorare su ingegneria alta tecnologia “e pianificazione. Certamente il tema delle nuove tecnologie è quello dove è maggiore la necessità di avere una pianificazione ed ecco che torna il tema non soltanto della quantità di investimenti, ma della loro stabilità”, ha detto il manager.

Secondo Mariani “l’industria non è minacciata nella sua sussistenza solo dalla quantità di investimenti pubblici, è molto più influenzata dalla capacità di poterli pianificare. Allora, quello che non deve succedere è avere incertezza sul futuro. Parlo per Leonardo, perché Leonardo essendo anche una società fortemente esposta al sistema borsissimo, abbiamo 70% del nostro azionariato in Borsa, è soggetta alle leggi di mercato, agli investitori”. E su questo “ci trasciniamo le molte migliaia di fornitori che operano per noi nel bene e nel male, nel militare come nel civile”.

“Concludo con una considerazione che è volutamente banale, ovvero che quando ci si trova nell’emergenza sì vale la capacità italiana di reagire, queste cose che noi ci raccontiamo sia nei convegni che in altre situazioni. Ma in realtà la cosa che pesa veramente è quanto si è investito nei 5-10 anni precedenti, quindi è inutile pensare di risolvere tutto sempre con l’accelerazione del momento, con la genialità del momento. La pianificazione – ha avvertito Mariani – è quello che produce la resilienza e la resilienza insieme alla deterrenza sono quelle che oggi garantiscono a nazioni del peso dell’Italia la capacità di essere veramente quel nucleo importante”.