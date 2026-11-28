Roma, 28 nov. (askanews) – “In questi in questi giorni la maggioranza ha rimesso sul tavolo il super condono edilizio. Noi faremo muro perché il condono è un premio a chi non ha rispettato le regole ed è un affronto che colpisce chi le regole le ha sempre rispettate”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo all’assemblea nazionale delle amministratrici e amministratori del Pd, in corso a Verona.